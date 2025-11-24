Universidad de Chile vivió un duelo crucial en el Estadio El Teniente ante O’Higgins, imponiéndose por la mínima diferencia gracias al gol de Maximiliano Guerrero.

Esta victoria mantiene al Romántico Viajero en la lucha directa con Universidad Católica por quedarse con el Chile 2, que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, los problemas en la generación de juego y en el cierre de las jugadas evidenciaron limitaciones que todavía preocupan a los hinchas bullangueros de cara a las dos últimas fechas de la Liga de Primera 2025.

Gustavo Álvarez y compañía siguen soñando con el Chile 2 | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Pepe” Ormazábal destroza a la U tras el triunfo

En conversación con Bolavip Chile, José “Pepe” Ormazábal, relator de Radio Agricultura, cuestionó la actuación del conjunto laico.

“La U gana en Rancagua, tres puntos de oro, muy importantes, se supo aguantar el marcador. A la U ya no le queda nada, es un equipo que está con la reserva, la reserva de la bencina, se nota un equipo sin chispa, que le cuesta mucho cerrar jugadas”, señaló.

“Si bien es cierto hoy día gana, lo que es muy bueno porque tiene que aspirar como máximo al Chile 3 para llegar a Copa Libertadores, como Chile 3, no tiene ni el fútbol en este instante ni la potencia para alcanzar a Católica”, cerró.

