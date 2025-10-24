El 2-2 entre Universidad de Chile y Lanús por la semifinal ida de la Copa Sudamericana aún no baja la temperatura. El partido en el Estadio Nacional dejó una estela de polémica que cruzó la cordillera, desatando una ola de reclamos desde Argentina que no se limitaron al análisis futbolístico.

La ofensiva mediática trasandina ha sido dura. Desde el análisis lapidario de Martín Liberman hasta las graves acusaciones lanzadas por el periodista Lucas González Diez. A esto se sumó el reclamo del propio Lautaro “Laucha” Acosta al árbitro Anderson Daronco por el penal cobrado a favor de la U.

Estas opiniones de los trasandinos no pasaron desapercibidas en Chile y encontraron una respuesta inesperada en nuestro país.

Pato Yáñez sorprende al irse en picada contra los argentinos

Patricio Yáñez, campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, se volvió a poner la camiseta del Romántico Viajero, la cual vistió en 1990. En el programa Deportes En Agricultura, el “Pato” apuntó sus dardos a la actitud cultural que, según él, define al futbolista argentino.

“Me aburre esa actitud del argentino hueón ventajista, del jugador que le va bien y celebra con todo, pero pierden o le marcan y…”, dijo el exdelantero chileno que participó en el Mundial de España 1982.

Los ánimos en el Coloso de Ñuñoa terminaron caldeados tras el pitazo final | Jonnathan Oyarzun/Photosport

“En general, el argentino cuando tiene un resultado adverso se hacen los choros, buscan la pelea y tribunea. No digo todos”, remató Yáñez.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.