En el marco de una nueva fecha de la Liga de Primera 2025, el Estadio Santa Laura-SEK se viste de gala para un nuevo compromiso del apasionante fútbol chileno.

La Universidad de Chile buscará recuperarse tras el amargo empate ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada, y mantener la lucha por el título sin perderle pisada a Universidad Católica, que actualmente ocupa el cupo de Chile 2.

Sin embargo, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez, quien ha sido vinculado con la dirección técnica de la Selección de Perú, no podrá contar con uno de sus principales agentes creativos ante Palestino: el mediocampista Lucas Assadi.

La razón de la ausencia de Lucas Assadi ante Palestino

El jugador, oriundo de Puente Alto, quedó fuera del amistoso de Chile frente a Perú debido a un fuerte cuadro febril.

Tras ser liberado con un reposo de 48 horas y volver al Centro Deportivo Azul (CDA), Assadi sufrió una recaída, por lo que la dirección técnica decidió otorgarle descanso para no arriesgar su salud.

La U pierde a su principal figura ante los Árabes | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Pese a esta baja para el duelo ante Palestino, el talentoso mediocampista ya se enfoca en el importante compromiso frente a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, donde se espera que sea pieza clave para la U.

¿Cómo va a formar la U para enfrentar a Palestino?

Este será la formación de la U: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en la defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Maximiliano Guerrero en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera.