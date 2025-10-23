A pocas horas del crucial duelo de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile ya tiene definida su oncena titular para recibir a Lanús este jueves en el Estadio Nacional. Y la formación trae una sorpresa mayúscula: Lucas Di Yorio no será el ‘9’ inicial.

El técnico argentino Gustavo Álvarez decidió mover sus piezas en la ofensiva y se la jugó por Nicolás Guerra para comandar el ataque azul.

Pese a que Di Yorio viene de convertir dos goles ante Palestino y se encuentra en plenas condiciones físicas, el estratega trasandino optó por las características de Guerra para este partido en específico.

¿Por qué jugará Nicolás Guerra y no Lucas Di Yorio vs. Lanús?

La decisión de Álvarez obedece estrictamente a un análisis táctico del rival y del trámite que espera el DT.

El cuerpo técnico considera que la movilidad y la capacidad de presionar la salida de los defensores del Granate que ofrece el formado en la U serán más determinantes en el inicio del partido.

Álvarez buscaría un delantero que pueda “incomodar” constantemente a la zaga del ‘Granate’ y abrir espacios para la llegada de los volantes y extremos. Di Yorio, si bien es el goleador, es un ‘9’ de características más posicionales, un referente de área que fija a los centrales.

Lucas Di Yorio celebrando uno de sus goles ante Palestino | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Con esta decisión, Lucas Di Yorio se convierte en la principal arma de recambio que tendrá Universidad de Chile en el banco.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y argentinos arrancará este jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental.