¿SE VA O NO SE VA?

La estadía de Universidad de Chile en Coquimbo para disputar su último partido del Torneo de Verano que se juega en esa ciudad, se vio de alguna forma alterada por una noticia que golpeó a la parcialidad azul: El interés de Newells Old Boys para contar con el lateral derecho Fabián Hormazábal.

Como informó BOLAVIP este sábado, el cuadro de la Lepra pondría en la mesa 1.2 millón de dólares por el 60% de la carta del actual seleccionado chileno.

Aún no hay una voz dirigencial en la U que hable de este tema, por lo que no hay claridad si hay intención de vender o no a una de las grandes revelaciones del cuadro laico el año pasado.

El que se manifestó al respecto fue el periodista Jorge Coke Hevia, el que no tuvo mejor idea que opinar en su cuenta de Twitter que la oferta había que tomarla.

“1.2 x el 60% del pase de Hormazabal le ofrece Newell’s a la U. Yo lo llevo a 1.5 y lo vendo, es una buena oportunidad. Si no fuera tan cerda la relación con Huachipato, Maxi Gutiérrez calza perfecto. Tb tuvo a Nico Fernández en carpeta. Veremos”, indicó.

La oferta por Fabián Hormazábal despierta pasiones en Twitter.

Hasta ahí un punto de vista del periodista de Radio Pauta, pero lo que no le gustó nada a los cibernautas bullangueros, fue la reacción de Hevia ante un comentario que aseguraba que esto era un retroceso para Hormazábal.

El comunicador utilizó un emoticón de risa para dejar en claro que ir a Newells no es para nada un retroceso, contestando a lo que varios hinchas de la U piensan.

¿Qué pasa si se va Fabián Hormazábal a Newells?

Si ya es un problema para la U no haber reemplazado aún al lateral izquierdo Marcelo Morales, perder al titular por la otra banda es del todo complejo para los azules.

Es más, sin Juan Pablo Gómez (partió a Deportes Iquique), los universitarios carecen de otro experto en esa banda. Alto problema se viene….