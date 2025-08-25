Universidad de Chile sigue preocupado de sus hinchas más afectados tras ser cobardemente golpeados por fanáticos de Independiente de Avellaneda. Dos de ellos son Gonzalo Alfaro y Pablo Mora.

El primer mencionado fue empujado al vacío por la barra brava rival y sufrió una fractura de cráneo, la que lo tuvo en riesgo vital. Por su parte, el segundo se recupera tras recibir un macabro golpe con un fierro en la cabeza.

Dichas situaciones no han pasado al olvido para la directiva azul ni para el plantel del primer equipo. Así lo reveló la propia institución a través de un comunicado de prensa.

Según detalló el club, la dirigencia –encabeza por Michael Clark– se reunió con los familiares de ambos fanáticos para conversar sobre los avances en sus respectivas recuperaciones.

A su vez, la comitiva azul aprovechó de entregarle un encargo a los seguidores de Universidad de Chile. Un pequeño obsequio en nombre del elenco dirigido por Gustavo Álvarez.

“Los dirigentes de la U concurrieron al Hospital Pedro Fiorito, en donde compartieron con los familiares de los últimos hinchas que se encuentran internados en Avellaneda”, informó la misiva.

“Pudieron hablar por videollamada con Pablo Mora, reunirse con los cercanos del herido y conversar también con la familia de Gonzalo Alfaro, a quienes les regalaron camisetas con dedicatorias de los jugadores de la U“, agregó.

Universidad de Chile sigue monitoreando la situación de los hinchas más afectados tras la masacre de Buenos Aires.

Universidad de Chile denuncia a los agresores de sus hinchas

A su vez, la cúpula de Azul Azul aseveró que ya llevó a la justicia ordinaria el brutal episodio vivido por los octavos de final de Copa Sudamericana. Espera que las autoridades trasandinas hagan lo suyo.

“Estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile durante los actos de violencia“, señaló el comunicado.

“Después de realizado el trámite formal de la denuncia, la justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley”, expresó.