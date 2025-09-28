La Selección Chilena comenzó con el pie derecho el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, donde el equipo que dirige Nicolás Córdova se impuso en los descuentos ante Nueva Zelanda, por un marcador de 2-1 ante más de 45 mil personas en el Estadio Nacional.

Uno de los nombres que llamó la atención en el debur de La Roja fue el puntero Vicente Álvarez de 18 años, quien pertenece a Unión San Felipe de la Primera B y fue titular anoche en Ñuñoa.

El extremo nacido en el Valle del Aconcagua jugó hasta los 52 minutos cuando fue reemplazado por Francisco Marchant de Colo Colo, pero se mostró muy contento por este inicio y todo el ambiente alrededor del combinado nacional.

“Esta victoria nos sirve para seguir motivados, para enfrentar el siguiente partido de la misma manera y mejor para seguir mejorando el equipo general y trabajando como lo hemos hecho”, comentó en zona mixta.

Respecto a lo que debe mejorar el Equipo de Todos de cara a los siguientes partidos del Grupo A contra Japón y Egipto, señaló: “Quizás en un momento tener más el balón, pero es algo que vamos a ir trabajando. Primer partido, empezamos con una victoria y eso nos va a servir a seguir con confianza el próximo partido y seguir mejorando”.

También tuvo palabras para el ambiente en el Estadio Nacional: “Hermoso, no sé cómo explicarte lo que se siente después de todo lo que he pasado, uno recuerda cuando era chico y es emocionante”.

Vicente Álvarez fue titular en el debut de Chile ante Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Del Mundial Sub 20 a la U?

En la instancia Vicente Álvarez también fue consultado por el rumor que Universidad de Chile estaría en busca de sus servicios para la próxima temporada, donde adelantó que aquello lo está viendo su representante.

“Yo ahora mismo estoy enfocado en lo que es el Mundial, lo que es jugar y mejorar siempre, mi intención siempre es jugar y seguir entrenándome. Eso de mi futuro lo ve mi representante, yo solamente me matengo enfocado en lo que es ahora, el Mundial, Selección y ayudar a mi equipo en lo que necesite”, expresó.

Pero ante la insistencia de la prensa, el oriundo de San Felipe confirmó que es atractivo que un club como la U se interese en él.

“Sí, puede ser, pero no estoy enfocado en eso. Ahora mismo solamente es la Selección y seguir mejorando, estamos jugando un Mundial que es una gran cosa. Es un sueño que hasta ahora me emociona, estoy enfocado en eso y lo demás no me estoy preocupado en estos momentos”.