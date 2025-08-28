Cristóbal Campos conmocionó al país luego del terrible accidente que sufrió en 2024, tragedia que dejó como grave secuela la amputación de uno de sus pies. Contra todo pronóstico, el exgolero de Universidad de Chile hoy dio a conocer grandes noticias.

“Campitos”, quien lleva largo rato de vuelta al césped con la ayuda de una prótesis, aseguró que pronto podría estar de regreso a las canchas, aunque aún faltan algunas fases.

“Se debe conseguir un permiso FIFA, pero eso se analizará cuando este al 100%“, declaró el exmeta del SAU y de los azules en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Asimismo, recalcó que: “Va a ser importante el apoyo del SIFUP y de la ANFP. Quizás necesita otra protección, porque no es lo mismo jugar en el arco con una prótesis que en otra posición”.

¿En qué fecha podría Cristóbal Campos retornar al fútbol?

Fue el propio golero quien se aventuró a dar una fecha para su retorno: “Yo me propuse de aquí a diciembre estar al 100%. A ver si tengo la posibilidad de estar en un equipo. Puede sonar loco, pero yo me siento capacitado para jugar”.

Cristóbal Campos se encuentra dando lo mejor de si para pronto volver a las canchas.

Finalmente, entregó detalles de su trabajo con el balón: “Estoy tratando de que la pierna izquierda me funcione mejor, que es la que tuvo mayor impacto con las operaciones. Ya con eso se me van a facilitar muchas cosas“.