Un verdadero terremoto remece a Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, luego que este martes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicara millonarias sanciones contra exdirectores de Sartor, entre ellos, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, por una serie de irregularidades financieras.

En el pasado mes de abril pasado la CMF anunciara el inicio de un proceso sancionatorio contra Sartor Administradora General de Fondos S.A. y ocho de sus exdirectores, tras detectar presuntas irregularidades que podrían configurarse como un grave caso de fraude financiero.

Mediante un documento la CMF sancionó a Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Michael Clark, Óscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera.

Aunque el castigo más severo recayó para el principal dirigente de la U, Michael Clark, quien fue sancionado con una multa de UF 65.000 (unos $2.500 millones) y quedó inhabilitado por 5 años para ejercer funciones como director o ejecutivo principal en diversas entidades, por lo que su puesto en Azul Azul quedaría inhabilitado.

CMF acusa entrega de información falsa

En el escrito, el organismo acusa que los exdirectores sancionados “actuaron privilegiando el interés de empresas relacionadas a ellos por sobre el de los fondos administrados, omitiendo reiteradamente las regulaciones de la Ley Única de Fondos para estas operaciones”.

“En efecto, los aportes no se destinaron a la mejor conveniencia e interés de los fondos y sus aportantes, pues se desviaron a financiar empresas relacionadas, en muchos casos en precaria situación financiera, con deudas impagas y carentes de garantías, efectuando inversiones que eran manifiestamente perniciosas para los fondos y sus aportantes”, agregó la CMF.

Además, la Comisión para el Mercado Financiero indicó que las personas antes mencionadas proporcionaron “información falsa en los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023, al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2024″.

¿Qué pasará con Michael Clark?

Según información de Radio ADN, desde el entorno de Clark, el máximo dirigente de Azul Azul apelará a la sanción ante los organismos competentes, por lo que aún no quedaría inhabilitado de su cargo hasta que se agoten todas las instancias. Sin embargo, si la justicia falla en contra del empresario, este deberá cumplir la sanción y dejar su cargo como timonel de AA.