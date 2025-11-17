Las recientes declaraciones de Marcelo Díaz en el Centro Deportivo Azul siguen generando reacciones en el mundo del fútbol chileno. El volante aseguró ante el cantante español Dyango que Charles Aránguiz era básicamente “el mejor jugador de la historia de Chile”, afirmación que no le gustó del todo a un histórico de Universidad Católica.

Se trata de Osvaldo ‘Arica’ Hurtado, quien en diálogo con BOLAVIP comentó que imaginaba a al ‘Príncipe’ incómodo con semejante elogio debido al bajo perfil que lo caracteriza. “Yo creo que se tiene que haber puesto colorado dado su bajo perfil”.

El exdelantero enfatizó que, bajo su criterio, ni siquiera el fuero interno de ‘Carepato’ coincidiría plenamente con sus propias declaraciones. Para ‘Arica’, las palabras del referente de Universidad de Chile responden a una opinión personal y respetable, pero no necesariamente compartida de manera transversal en el ambiente futbolístico del país.

El veredicto de Osvaldo ‘Arica’ Hurtado

En esa línea, Hurtado aseguró que la historia del fútbol chileno está llena de “próceres” que marcaron épocas mucho antes de la irrupción del ‘Príncipe’: “Es lo que siente él, pero próceres hemos tenido. Hay que ir al 62, hay que ir un poquito más atrás… hay que ver al ‘Cua Cua’ Hormazábal”.

El exseleccionado insistió en que no tiene nada contra Aránguiz, a quien calificó como un jugador extraordinario, pero recalcó que en la categoría de volantes existen muchos referentes históricos que también podrían aspirar a ese reconocimiento. “Me encanta Aránguiz, pero hubo otros grandes mentores antes. En la categoría de volantes hay muchísimos… ‘Pata Bendita’”, añadió, destacando la abundancia de figuras icónicas en el mediocampo chileno.

Consultado finalmente sobre si existen al menos unos 20 mejores jugadores que el volante de los Azules, el exatacante ‘Cruzado’ respondió tajante: “probablemente sí”.

Así, las palabras de Hurtado se suman a un debate que, lejos de cerrarse, parece volver cada cierto tiempo: ¿Quién es realmente el mejor futbolista chileno de la historia? En esta ocasión, Marcelo Díaz abrió la puerta con un elogio a uno de sus compañeros más emblemáticos en la U y La Roja, mientras que voces como la de “Arica” Hurtado recuerdan que la historia del fútbol chileno es amplia, diversa y llena de nombres que merecen ser considerados.

DATOS CLAVE

Marcelo Díaz afirmó que Charles Aránguiz era “el mejor jugador de la historia de Chile” en una declaración al cantante español Dyango.

El exjugador de Universidad Católica, Osvaldo ‘Arica’ Hurtado, opinó que las declaraciones de Marcelo Díaz responden a una opinión personal.

Osvaldo Hurtado recordó que la historia de Chile tiene “próceres” como el ‘Cua Cua’ Hormazábal y ‘Pata Bendita’ que también merecen reconocimiento.