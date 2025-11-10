Universidad de Chile espera con mucha expectación lo que será la recta final del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ tienen en la mira lo que es el Chile 2 para poder competir en la Copa Libertadores 2026.

Al elenco comandado por Gustavo Álvarez le restan tres partidos en el fútbol chileno, en la que sus rivales serán O’Higgins de Rancagua, Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

En solo uno de estos partidos, la U oficiará de local y este será ante el campeón del torneo, Coquimbo Unido, duelo que aún no es programado, pero que desde la dirigencia azul ya se movieron con todo para dicho encuentro.

Para este partido, la U estaba buscando donde ejercer su localía, debido a que para esa fecha, el Estadio Nacional estaría siendo ocupado para el cierre de la Teletón, lo que en una primera instancia, era imposible que el recinto de Ñuñoa pudiera hacer su localía.

La U podrá jugar en el Estadio Nacional

Ante este escenario, desde la dirigencia azul lucharon con todo para poder tener su último encuentro del año como local en el Estadio Nacional, en la que tendrían todo listo para conseguir dicha proeza.

Así lo informó en esta jornada ‘La Magia Azul’, en la que señalaron que desde la Universidad de Chile realizaron las gestiones para ocupar el Estadio Nacional para el lunes 1 de diciembre en un horario por confirmar.

A penas finalice la Teletón, se realizará un duro trabajo para desmontar el escenario y poner a disposición la cancha del Estadio Nacional para el partido entre ‘Azules’ y ‘Piratas’.

En los próximos días, esta noticia podría ser confirmada en lo que sería la programación que daría a conocer la ANFP para las últimas tres fechas del fútbol chileno, en donde la U se quiere despedir de sus hinchas en condición de local con un Nacional lleno, tal como lo fue durante toda la temporada.

En Síntesis

El partido de local de la U ante Coquimbo Unido se jugaría en el Estadio Nacional.

La Universidad de Chile hizo gestiones para ocupar el Estadio Nacional el lunes 1 de diciembre por el cierre de la Teletón.