Universidad de Chile inició una confrontación histórica con Independiente de Avellaneda. Luego de los macabros acontecimientos vividos en Buenos Aires, los azules le declararon la enemistad al elenco argentino.

No solo por lo hecho por su barra brava, sino que por el actuar de su presidente, Néstor Grindetti. En más de una ocasión, el mandamás ha culpado al cuadro chileno de lo ocurrido en su casa.

Pero… ¿quién es dicho dirigente? Su historial no está limpio: ha recibido diversas denuncias durante su carrera política. Incluso, fue buscado por la Interpol desde 2012 a 2016.

Un pequeño resumen de quién preside a la institución que Universidad de Chile enfrentará ante la CONMEBOL. El personaje en la cúpula de los bonaerenses es digno de temer.

Néstor Grindetti, el enemigo N°1 de Universidad de Chile

Sus inicios en la política fueron de la mano de Mauricio Macri (sí, el otrora presidente de Boca Juniors), con el que comenzó a pavimentar una larga trayectoria.

Su primer cargo de relevancia fue ni nada más ni nada menos que como Ministro de Hacienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2015). En dicha labor, se le imputaron diversas acusaciones.

Néstor Grindetti tiene un historial de denuncias en su contra: enfrentará a Universidad de Chile en CONMEBOL.

¿Cuáles? Malversación de fondos y administración fraudulenta, entre otros. Ello no le impidió ser electo –curiosamente– como intendente de Lanús en 2013, trabajo en el que también fue denunciado (en su primer año).

En aquella ocasión, se le acusó de formar parte de una red delictual en “La Salada” de Buenos Aires, la feria más grande de Sudamérica. No obstante, el hecho no pasó a mayores en la justicia ordinaria.

Interpol y Panamá Papers

Con el avance de su carrera, las acusaciones contra Néstor Grindetti fueron más potentes. En 2017 se supo de una orden de captura de la Interpol -en acuerdo con la justicia brasileña- debido a delitos contra el orden tributario.

Néstor Grindetti preside Independiente de Avellaneda desde comienzos de 2023. (Reproducción YouTube)

A pesar de que dicha causa cerró en 2016 (estaba vigente desde 2012), su historial continuó agrandándose: participó en los Panamá Papers. En el mismo período que lo buscó la policía internacional, se instaló en un paraíso fiscal.

¿Cómo? Con una sociedad offshore en Suiza entre 2010 y 2013. Lo más grave de la situación: fue mientras ejercía su poder en el Ministerio de Hacienda de CABA. En 2016 fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito. Un currículum de temer.