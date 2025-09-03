El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 quedó marcado por graves incidentes en el Estadio Libertadores de América, que llevaron a la cancelación del encuentro y la intervención de la Conmebol.

La Comisión Disciplinaria del organismo sudamericano analiza actualmente los alegatos de ambos clubes, así como las responsabilidades correspondientes por los disturbios y las eventuales sanciones.

¿Cuál sería la resolución? Según pudo conocer Bolavip Chile, el “Romántico Viajero” correría con ventaja para avanzar a los cuartos de final y enfrentar a Alianza Lima.

Néstor Grindetti da detalles sobre la audiencia en la Conmebol

Pese a todo esto, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se mostró confiado en su llegada a Argentina y expuso cómo se desarrolló el encuentro en la Conmebol este martes.

“Volvimos con la sensación y satisfacción de la tarea cumplida. Nuestros abogados hicieron un buen alegato y ellos hicieron lo suyo. La audiencia fue correcta. El Tribunal dejó hablar y expusimos todos nuestros argumentos”, indicó en primera instancia.

Hay satisfacción en Independiente tras la audiencia en Conmebol | FOTO: Fotobaires/Photosport

“Hoy no tengo idea para dónde puede salir el fallo. Obviamente que creo y estoy convencido de que nosotros tenemos razón y el que tiene que pasar es Independiente, pero obviamente hay otros argumentos y lo van a evaluar todo”, agregó.

Finalmente, el mandamás del Rojo mostró su predisposición en caso de que decidan reanudar los 43 minutos que le quedan a la serie: “Hay una opción subsidiaria a todo esto y es que el partido se juegue. Si decide eso el Tribunal lo vamos a aceptar. Es una alternativa posible y de esa forma queda la opción de seguir en lo deportivo. Ahora, los que estuvimos ahí sabemos que la responsabilidad primaria corresponde a la hinchada de la U”.