La barbarie que se vivió hace una semana en Argentina durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, sigue generando repercusiones tras los duros hechos violentos que se vivieron en Argentina.

Con el correr de los días, se han dado a conocer distintas pruebas tras la macabra noche que vivieron los hinchas de la U en Argentina, en la que ambos clubes esperan por lo que será la resolución de CONMEBOL a esta llave de octavos de final.

En esta jornada, el ex futbolista Luka Tudor tomó el micrófono del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro para comentar lo que fueron los últimos dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien sigue en su rol de víctima y no asume sus culpas a lo que fue este papelón.

“De verdad yo, desde acá le pediría al señor Grindetti que primero renuncie y no hable más estupideces. De verdad lo que hace es vergonzoso. Es mentiroso, es un tipo mentiroso porque está distorsionando la realidad y cuál es el problema: el problema es que el fútbol argentino para la Conmebol es más importante que Universidad de Chile”, declaró Tudor.

Los hinchas de Independiente en la mira | Foto: Photosport

Concluyendo, Tudor no tuvo piedad alguna contra el mandamás del club argentino, de quien considera que no es un personaje que pueda tener un cargo importantante en un club, en la que basureó por completo lo que han sido sus dichos sobre esta tragedia.

“Cuidado, porque la gente de la U pudo haber tenido un ápice de responsabilidad, pero este tipo Grindetti no puede seguir en el fútbol en un cargo tan importante. Yo no he escuchado al presidente de la U hacer ningún tipo de declaraciones desaforadas, estúpidas, en contra de un país también. Así que Grindetti, déjate de hablar estupideces y huevadas. Eres un irrespetuoso de mierda“, cerró.