Cuando gran parte del continente tenía sus ojos puestos en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, CONMEBOL comunicó el fallo luego de la suspensión/cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile donde los azules empataban 1-1, pero tenían la ventaja deportiva luego de imponerse en el Estadio Nacional por la cuenta mínima.

La resolución del órgano rector del balompié en América del Sur determinó que la U avance a cuartos de final y le aplicó sanciones idénticas a ambos clubes: siete partidos sin público local, y siete partidos sin público visitante.

Este viernes llegó la noticia desde Argentina que Independiente de la mano de su presidente Néstor Grindetti, no sólo apelará al esta resolución, además pedirá la suspensión del encuentre de cuartos de final entre el cuadro azul y Alianza Lima.

Paulo Flores conversa con Juan Cristóbal Guarello para Bolavip, donde el destacado periodista hace un pequeño análisis del cuestionado presidente del equipo argentino: “Yo creo que se encontró en una en una situación que él sabía desde un principio que era muy desfavorable porque esos tipos conocen los reglamentos de la Conmebol. Sabía que le iba a llegar un castigo fuerte, por algo fue a la Conmebol el día siguiente, y el tiene que morir con la suya, esta muriendo la suya no más”.

Agregando que “lo que pasa es que los argentinos en estas cosas tienen una cultura de hipocresía muy grande y de victimización o sea, ateniéndonos al reglamento de la Conmebol, el castigo perfectamente iba para allá y fue para allá”.

El Premio Nacional de Periodismo cree que “a la U le cayó la teja fuerte, lo que pasa que claro, yo leí las 35 páginas de la defensa de Independiente y ellos prácticamente minimizaban completamente la actuación de la barra brava y, además, no mencionaron el actuar delictivo y negligente de la policía.

Según explica Guarello “ellos se aferraban a la idea de que en el fondo el partido había sido suspendido por la barra de la U y no por el actuar de la barra de Independiente. Porque al final lo que había que determinar es en qué momento se decide cancelar el partido, si es cuando se ordena la evacuación del estadio, por lo de los hinchas de la U o si es porque el actuar de la barra brava de independiente.

En esa misma línea colige que “finalmente la Conmebol falla por lo que se entiende, por el actuar de la barra de Independiente, por lo posterior ya que ellos invaden la Pavoni alta”.

Independiente intentará revertir el fallo de CONMEBOL

Guarello advierte sobre las apelaciones

El periodista de Radio Agricultura, Canal 13 y dueño de su propio canal de Youtube se la juega: “Yo creo que que la U tal vez podría en obtener una aspirina, podría ser de los 120000 USD de la segunda multa bajarlo a 100. Lo que puede ser que para la u es qu para el próximo año tal vez le revisen el castigo y si clasifica a la libertadores le tiren aforo reducido dentro de una negociación.

¿Tendrán peso los dirigentes de Universidad de Chile en Conmebol? Juan Cristóbal Guarello es claro en este tema. “Chile no tiene dirigentes con espalda pero tiene buena venta de derechos de televisión, la fortaleza de Chile está en que la gente paga, la gente se abona y, bueno, por ahí va la mano, ahí sí”, cerró.