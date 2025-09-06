La polémica por los incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana continúa generando coletazos.

El fallo de la Conmebol que eliminó al Rojo y clasificó a los azules a los cuartos de final provocó malestar en Argentina, en especial en Néstor Grindetti, presidente del club de Avellaneda, quien ha cuestionado con dureza la decisión.

Incluso, el cuadro trasandino publicó una fuerte carta dirigida a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, la cual fue respondida por el Romántico Viajero.

Néstor Grindetti recibe duras palabras de Marcos González, exjugador de la U

En ese contexto, Marcos González, histórico defensor y campeón de la Copa Sudamericana 2011 con la U, no dudó en salir al cruce contra el dirigente trasandino.

“Grindetti empezó todo mal con la organización del partido de no asumir su responsabilidad y ahora quiere tirarle basura a todo”, manifestó Lobo del Aire en conversación con Bolavip Chile.

Hasta los hinchas del Rojo han salido a criticar el actuar de Grindetti | FOTO: Fotobaires/Photosport

“Está fuera de todo lo que es el fútbol, él está empecinado en tratar de hacer su voluntad y no acatar las reglas que están establecidas hace rato”, remató el zaguero.