Universidad de Chile alista los últimos detalles antes de enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Un compromiso que será especial para un nombre en específico.

¿Quién es? Charles Aránguiz. El destacado volante cumplirá 200 encuentros con la camiseta azul, lo que resalta la importancia de su figura al interior de la institución.

Ello queda demostrado cada vez que los fanáticos azules tienen la oportunidad de estar cerca de él. Para los más jóvenes, es uno de los emblemas más característicos del club.

Por ello, en la previa del duelo en el Estadio Alejandro Villanueva, tres pequeños seguidores de Universidad de Chile le pidieron tiernamente una foto en el hotel de concentración. ¿Qué hizo él?

A pesar de esquivar las cámaras en muchas ocasiones, se tomó el tiempo para inmortalizar un momento que, de seguro, quedará grabado por siempre en la memoria de aquellos hinchas.

Un gesto que sacó risas entre los presentes por la manera en la que los niños se dirigieron al crack de Universidad de Chile. “Gracias, Charles“, le dijeron tras acceder a sacarse la foto.

Charles Aránguiz se alista para el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima en Perú.

El gesto de Charles Aránguiz con los hinchas de Universidad de Chile