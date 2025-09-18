La previa del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y Universidad de Chile se vive con un clima especial en Lima.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el encuentro ha generado gran expectativa entre los hinchas, medios y analistas, convirtiéndose en un duelo que trasciende lo deportivo.

Alianza Lima llega con la misión de imponer su localía y sacar ventaja desde el primer minuto, mientras que la U intentará hacer valer su estilo ofensivo y su movilidad en el mediocampo y ataque, tras avanzar a los cuartos de final gracias al fallo de la Conmebol que los favoreció frente a Independiente en los octavos.

Hinchas provocan polémica con lienzos antes de la Copa Sudamericana 2025

La atención también está puesta en el entorno del partido. Ante los antecedentes recientes y la histórica rivalidad entre ambos equipos, cada gesto, cántico o pancarta puede convertirse en noticia.

En las últimas horas, hinchas del Íntimo generaron polémica al desplegar lienzos burlándose de los incidentes ocurridos en el partido entre la U e Independiente en Avellaneda. Entre los mensajes más provocativos se pudo leer frases como: “La perra de Sudamérica”, aludiendo a la huida de algunos hinchas chilenos durante los disturbios en Argentina.

Este es uno de los lienzos que genera el malestar en la U | FOTO: Redes Sociales

Además, un grupo de seguidores de Alianza Lima se acercó al hotel donde estaba concentrado el plantel de la U en Lima, lanzando fuegos artificiales y aumentando la tensión de cara al duelo de este jueves.

FOTO: los lienzos de Alianza Lima contra la U:

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: ¿A qué hora?

El compromiso entre chilenos y peruanos arrancará a las 21:30 horas de Chile continental de este jueves 18 de septiembre.