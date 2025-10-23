Esta tarde, Universidad de Chile recibe a Lanús por el partido de ida de las semifinales de Copa Sudamericana. Pese a que el partido se jugará sin la presencia de hinchas, se registraron algunos incidentes que complicaron la seguridad del cuadro argentino.

Y es que en varios registros, se dejó constancia de cómo el bus del cuadro trasandino fue apedreado por algunos fanáticos azules presentes en los alrededores del Estadio Nacional.

El bus de la U tampoco zafó de los desmanes. Mientras viajaban rumbo al coloso de Ñuñoa precisamente para enfrentar al ‘Granate’, Carabineros se hizo presente en las inmediaciones del hotel de concentración para dispersar a la multitud.

Como resultado de ello, se desató el caos mientras el bus que trasladaba a Universidad de Chile emprendía camino al Estadio Nacional, hecho que fue difundido en las redes de TVN.

Pese a los desmanes, un hincha de U. de Chile se desmarcó de los incidentes diciendo a la cámara: “Mira mi hijo cómo va. Tiene 14 años, mi hija tiene 11. Había una guagua de un año. No somos barristas, somos familia”

Así fueron los incidentes que complicaron la previa al partido entre U. de Chile y Lanús