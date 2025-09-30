Universidad de Chile realizó una potente inversión: le compró el 50% de la carta de Javier Altamirano a Estudiantes de La Plata. Antes de que su préstamo concluyera, los azules activaron una cláusula en su contrato.

Debido a tal decisión, la directiva laica se ahorró una importante suma de dinero. Así lo reveló El Deportivo de La Tercera, que entregó los pormenores de la transacción por el destacado volante.

Según señaló el medio indicado, Azul Azul depositó un millón de dólares por el mediocampista ofensivo. Eso sí, la cifra estipulada entre clubes era más alta en un principio (1,2 millones USD). ¿Por qué Universidad de Chile pagó menos?

La razón: el elenco argentino estableció que si los laicos se decidían a comprar al jugador antes de fin de año, el monto bajaría en un porcentaje. Dicho y hecho, así se concretó la transferencia.

“La U se ahorró 200 mil dólares al apurar la compra de la mitad del pase que le pertenecía a los argentinos. El otro 50% de la ficha del seleccionado nacional aún está bajo dominio de Huachipato”, indicó el sitio mencionado.

“Los azules finalmente solo pagaron un millón de la moneda estadounidense. Un buen negocio si se considera la alta tasación que alcanzó el mediocampista cuando dio el salto al fútbol trasandino desde Talcahuano”, agregó la nota.

El 50% del pase de Javier Altamirano le costó 1 millón USD a Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Javier Altamirano en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, la figura titular de los azules ha disputado un total de 35 encuentros. En dichos compromisos, ha logrado anotar en siete ocasiones y asistir en tres.