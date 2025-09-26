En la Universidad de Chile es todo alegría tras lo que fue su tremenda clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron avanzar a la ronda de los cuatro mejores tras imponerse por 2-1 ante Alianza Lima.

Respecto a esto, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux se dio el espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para analizar la victoria azul, en la que resaltó particularmente la llave de una de las grandes figuras de la U: Javier Altamirano.

“Altamirano increíble la serie que hizo, increíble, pensar por lo que le pasó hace poco tiempo, a él le costó mucho volver, en Estudiantes no podía hacerlo, necesitaba un cambio de aires”, parte señalando Fouillioux.

En esa misma línea, el comunicador es consciente de que el ‘Javi’ tuvo un inicio de temporada bastante irregular con la camiseta azul, pero con el correr de los meses, se fue consolidando y hoy es un hombre fundamental en el equipo de Álvarez.

“En la U el tuvo intermitencias, a mi me tocó comentar el partido en el cuál él debuta con la camiseta de la U con Ñublense de local, jugó un partido extraordinario en la que hizo un golazo y después tuvo baches, después se lo preguntaron y dijo que lo que más necesitaba era regularidad y ese buen rendimiento, sea sostenido en el tiempo”, remarca.

Fouillioux solo tiene elogios para Altamirano | Foto: Photosport

Tras lo que fue su llave ante Alianza Lima, el destacado periodista solo tuvo elogios para el rendimiento de Altamirano en la U, en la que lo alza como una de las grandes figuras “hubo tramos en Lima, donde él jugó un partidazo y hoy también, está empoderado”.

Finalmente, Fouillioux declara que la U tomó una importante decisión en lo que es la compra de Javier Altamirano, ya que considera que el jugador puede ser nuevamente exportable y además, indica que los ‘Azules’ el próximo plantel tienen que confeccionarlo con el mismo Altamirano y Lucas Assadi.

“Es un jugador que tiene reventa Javier Altamirano, Altamirano está jugando en la U un poco por lo que le pasó, si no no estaría jugando en la U. La U debería armar su plantel el otro año pensando en Altamirano y Assadi”, concluye.