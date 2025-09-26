Universidad de Chile tiene más de un motivo para celebrar. El más importante: eliminó a Alianza Lima de la Copa Sudamericana y jugará las semifinales del certamen continental.

¿El otro? Fue entregado por Michael Clark tras el compromiso en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El presidente de Azul Azul reveló una sabrosa noticia para los hinchas.

Según detalló el mandamás del conjunto laico, se hizo efectiva la opción de compra sobre Javier Altamirano. El volante de 26 años ya pertenece a los registros de la institución chilena.

Cabe destacar que Universidad de Chile lo mantenía a préstamo hasta diciembre de 2025. Sin embargo, con esta transacción, dejó definitivamente las filas de Estudiantes de La Plata.

“Yo les quiero dar una noticia. Durante la semana, firmamos a Javi. Por lo tanto, ya es un jugador de la U para el semestre que viene. Estamos muy contentos con él, hoy jugó un partidazo. Estamos muy contentos”, comentó el timonel azul.

En dicha línea, agregó: “Teníamos una opción de compra por el 50% del pase y la ejercimos. Ya es jugador de la U“. ¿Por cuánto tiempo es el trato? “Por mucho“, cerró el dirigente.

Javier Altamirano fue comprado por Universidad de Chile: dejó de pertenecer a Estudiantes de La Plata. (Photosport)

Los números de Javier Altamirano en Universidad de Chile

Desde su arribo al elenco estudiantil, el mediocampista ofensivo de 26 años ha jugado un total de 34 encuentros. En ellos, ha aportado con siete goles y tres asistencias.