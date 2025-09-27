Japón tuvo un sólido debut en el Mundial Sub-20 al derrotar por 2-0 a Egipto en el Estadio Nacional por el Grupo A. Los asiáticos ahora se medirán ante la Selección Chilena el próximo martes 30 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Nacional. En la zona mixta se vivió un curioso momento que tuvo como protagonista a Rion Ichihara.

Ichihara es una de las figuras de la Selección Japonesa. De hecho, es el capitán del equipo. Radio Sport Chile tuvo el acierto de mostrarle al futbolista nipón las celebraciones de animé de Javier Altamirano.

El jugador japonés pudo ver una celebración de la genkidama de Dragon Ball del futbolista de Universidad de Chile tras un tanto y también una de Luffy de One Piece. En ese sentido, le mandó un recado al jugador azul: “No es sólo Dragon Ball o One Piece, hay mucho más”.

Uno de los otros animé que nombró Shingeki No kiojin. Además, mostró una celebración del animé Boku No Hero Academia el animé que está mirando en este momento de su vida

La otra celeberación de animé que tiene Javier Altamirano

Altamirano ha realizado más celebraciones con animé, tiene una emulando a Naruto, otro de los manga más populares en su momento, en la cual sale junto a Lucas Assadi.

Javier Altamirano celebrando con un guiño al animé Naruto. (Foto: Photosport)

¿Se animará Javier Altamirano a hacer una celebración de Boku No Hero Academia? Todo está en veremos, pero tendrá tiempo para hacerlo en Universidad de Chile, ya que el club compró su pase debido a su buen rendimiento, por lo que seguirá vinculado a la institución.