Pese a que Universidad de Chile consiguió un amargo empate 1-1 frente a Deportes La Serena, hubo un protagonista que se robó la película por su actitud fuera de la cancha del Estadio La Portada.

Se trata de Javier Altamirano. El mediocampista de 26 años comenzó como suplente ante los Papayeros y rápidamente se convirtió en el centro de atención por su comportamiento durante la previa y el desarrollo del partido.

El volante del Romántico Viajero mostró su ya habitual carácter bromista y provocador, interactuando de manera llamativa con compañeros.

Javier Altamirano se roba las miradas en el Estadio La Portada de La Serena

Fue el periodista Rodrigo Quiroga quien lo grabó durante algunos minutos, lo que permitió que el creador de contenido compartiera a Altamirano molestando a Fabián Hormazábal y haciendo lo propio con Matías Zaldivia.

El registro audiovisual se viralizó rápidamente en redes, alcanzando más de 777 mil visualizaciones, donde los hinchas celebraron su espontaneidad y su capacidad de generar contenido divertido.

Javier Altamirano ingresó al minuto 46 | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Debe ser el jugador más querido de todos”, “Qué alegría tenerlo en el Bulla”, “Que alguien lo grabe 24/7”, “Ese chico debe alegrar el camarín”, fueron algunos de los comentarios de los simpatizantes azules.

Mira el video viral de Javier Altamirano: