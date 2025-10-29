Universidad de Chile comienza a planificar el siguiente mercado de fichajes en la antesala del cierre de 2025. El conjunto azul ya analiza posibles incorporaciones y salidas para la próxima temporada.

En este último punto, la escuadra laica puede sentenciar una partida. ¿La razón? Un jugador concluye su contrato en diciembre y todo indica que se despedirá al término de la campaña.

Su nombre: Ignacio Tapia. El relegado defensor central tiene un incierto panorama en la institución. Si bien se le ofreció permanecer vestido de azul, se aleja de dicha opción.

Al menos, así lo afirmó Uriel Iugt a través de sus plataformas oficiales. Según informó el periodista, el club le propuso la continuidad al zaguero zurdo, pero no se llegó a buen puerto.

“Ignacio Tapia podría irse de la U de Chile a fin de año como agente libre. Su contrato vence en diciembre”, comenzó señalando el comunicador experto en materia de pases.

En dicha línea sobre el futbolista de 26 años, el trasandino agregó: “El club chileno le ofreció la extensión del vínculo, pero por el momento no hay acuerdo entre las partes“.

Ignaco Tapia tiene un pie fuera de Universidad de Chile para la próxima temporada. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Ignacio Tapia en Universidad de Chile

Durante esta temporada, la figura en cuestión ha disputado un total de 14 compromisos con la camiseta azul. Registra 868 minutos en cancha: fue titular en 12 de los encuentros jugados.