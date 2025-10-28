Le llueve sobre mojado a Lucas Assadi tras el clásico universitario. El talentoso volante de Universidad de Chile sufrió una dura lesión el pasado domingo en el sintético del Claro Arena que lo tendrá fuera de las canchas por varias semanas y que lo obligará a perderse el trascendental duelo ante Lanús por Copa Sudamericana.

Además, en las últimas horas Universidad Católica decidió denunciar de oficio al canterano de la U luego que fuera captado lanzado un escupo a un grupo de hinchas hacia una de las tribunas del recinto precordillerano.

Es por esa razón que ante el duro momento que vive, el futbolista formado en la U decidió recurrir a su lugar seguro: el psicólogo Alexi Ponce, sindicado como el responsable de su renacer en la segunda parte del año.

“Con el mejor… volveré más fuerte que nunca”, publicó Assadi en una historia en Instagram junto al profesional con quien ya comenzó su terapia para volver tras la lesión y un posible castigo.

¿Qué le pasó a Lucas Assadi?

Durante el clásico universitario, Assadi ingresó en el segundo tiempo, pero apenas duró 23 minutos en cancha, tras sufrir una lesión muscular.

En una jugada ofensiva, el volante azul se esforzó para llegar al área y de inmediato sintió una molestia que lo obligó a pedir el cambio.

Tras los exámenes médicos, el diagnóstico fue el peor: El cuerpo médico azul confirmó que Assadi sufrió “una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”.

Asimismo, la U añadió que “la evolución de su tratamiento marcará su disponibilidad para retomar los entrenamientos y la competencia”.

De esta forma, la joya azul estará varias semanas fuera de las canchas y arriesga perderse lo que queda de temporada con el Romántico Viajero.