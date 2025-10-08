Universidad de Chile festeja un acuerdo: tiene estadio para recibir a Lanús por el partido de ida de las semifinales de Copa Sudamericana. Tras un largo misterio, el conjunto azul llegó a buen puerto en las negociaciones.

Luego de semanas de incertidumbre, el cuadro laico volverá a su casa habitual. Si bien en primera instancia hasta las autoridades descartaron tal la opción, el Estadio Nacional será sede del compromiso.

Así lo confirmó AS Chile, asegurando que Azul Azul cerró el trato y será local en Ñuñoa. De esta manera, el elenco dirigido por Gustavo Álvarez tendrá todo a favor para lograr la misión: dar el primer golpe en el certamen continental.

“La U recibirá al conjunto argentino en el Estadio Nacional. De acuerdo a lo recabado por este medio, la dirigencia universitaria llegó a un acuerdo, por lo que sólo restan detalles para que se haga oficial”, consignó la información.

¿Qué favoreció a Universidad de Chile? Fue clave el compromiso de la dirigencia. A pesar de que el recinto debía ser entregado el 26 de octubre por disposición FIFA (debido al Mundial sub-20), la fecha se adelantó.

Un golpe de ánimo para los azules, que se preparan para intentar acceder a la definición por un nuevo título internacional. Está todo listo y dispuesto para dar el paso final.

Universidad de Chile jugará la ida de semifinales de Copa Sudamericana en el Estadio Nacional. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile versus Lanús

El duelo de ida está pactado para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. Por su parte, la revancha se disputará el jueves 30 del mismo mes (en el mismo horario) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.