Universidad de Chile comienza a planificar la temporada 2026 y por ende pone atención en el mercado de fichajes. En dicho período, el cuadro azul tendrá que definir salidas e incorporaciones para el primer equipo.

¿En que posiciones? Una de las zonas que más preocupa al club es la delantera. Si bien se sumaron distintos nombres en el último libro de pases, ninguno ha logrado convencer al 100% al cuerpo técnico.

Ante ello, un atacante del plantel se puso un objetivo: recuperar el nivel que le valió ganarse el corazón de los hinchas azules. Ese es el caso de Leandro Fernández, que quiere dejar atrás las críticas en su contra.

A pesar de que se rumoreó que hay posibilidades de que abandone la institución al finalizar esta campaña, Marcelo Díaz lo negó en los micrófonos de TNT Sports. El periodista explicó la situación del futbolista argentino.

“Quiere seguir en la U, no ha manifestado dificultad con su suplencia en este segundo semestre y no tiene pensado salir de la U“, comenzó señalando el comunicador.

En dicha línea, ratificó que el jugador de 34 años hará valer su palabra: se mantendrá vestido de azul. “Quiere cumplir su contrato hasta diciembre de 2026“, concluyó.

Leandro Fernández no dejará Universidad de Chile a fines de 2025. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el crack argentino ha disputado un total 31 de compromisos en la escuadra estudiantil. En dichos compromisos, anotó siete goles y aportó con seis asistencias.