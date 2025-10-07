Universidad de Chile no deja ningún detalle al azar en la previa del mercado de fichajes. El conjunto laico sabe que una figura puede recibir una jugosa oferta en dicho período de transferencias.

Ante ello, el club decidió extender su vínculo, aunque con un claro objetivo a futuro: asegurar que su eventual venta le entregue réditos económicos a las arcas institucionales. Así lo reveló Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta.

¿A quién se refirió el periodista? Abordó el caso de Fabián Hormazábal. Según informó el comunicador, el lateral derecho de 29 años pactó la prolongación de su estadía en los azules.

“Hay acuerdo con Fabián Hormazábal para renovarle el contrato, le van a subir el sueldo“, comenzó señalando en el medio mencionado.

En dicha línea sobre el seleccionado nacional, agregó: “Va a tener una cláusula de dos millones de dólares, que si bien es alta por su edad, en el fondo es para negociarlo“.

Finalmente, el periodista aconsejó a Universidad de Chile: debe desprenderse de su crack. Todo indica que ya tocó techo en el club a dos temporadas de haber arribado desde O’Higgins.

“La U debe entender que para cerrar su buen paso por el club, debe venderlo. Tiene 29 años, llegó gratis y lo hizo muy bien, es difícil reemplazarlo”, concluyó.

Universidad de Chile llegó a acuerdo con Fabián Hormazábal: renovará su contrato. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Fabián Hormazábal en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el crack titular de los azules ha disputado un total de 36 encuentros. En dichos compromisos, ha logrado registrar tres goles y dos asistencias.