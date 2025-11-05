Universidad de Chile volvió al triunfo tras tres derrotas consecutivas y logró sumar tres valiosos puntos frente a Everton de Viña del Mar. Luego de esta importante victoria por 2 a 0, los Azules se acercan más a puestos de clasificación a Copa Libertadores y se aprontan a cerrar el año realizando un balance más cargado a lo positivo.

Los goles del ‘Romántico Viajero’ fueron anotados por Leandro Fernández a los 53′ y Rodrigo ‘Tucu’ Contreras en el 91′, jugadores que fueron elogiados de sobremanera por Romai Ugarte en diálogo con BOLAVIP.

La U vuelve al triunfo luego de tres derrotas consecutivas. Leandro Fernández y el Tucu Contreras fueron los autores de los goles.

El periodista no solo llenó de elogios a aquellos jugadores, sino que además disparó contra los críticos que ha ganado el último tiempo el cuadro universitario luego de la evidente irregularidad que mostró tanto en las últimas fechas como en sus últimos encuentros en Copa Sudamericana ante Lanús (pese a la polémica eliminación, calificada por muchos como un robo).

La ácida crítica de Romai contra el ‘periodismo talibán’ en defensa de la U

“Volvieron los que el periodismo talibán no les gusta (en referencia a los goleadores de la jornada) A los que les gusta sacar estadísticas hay que ver las estadísticas cuando no jugó Díaz”, comenzó disparando el comunicador.

“Me gustó lo de Díaz y lo de Fernández siempre me gusta. Marca una diferencia. Siempre está la chance. Cuando juega Fernández siempre está la chance”, remarcó.

También deslizó su crítica al poco carácter mostrado por los ‘Ruleteros’ en el Santa Laura, en específico para el DT: “Al final porque los técnicos no se atreven… y el de Everton, Torrente, no se atrevió y salió a jugar cuando estaban de ventaja. Pero la U viene mostrando lo mismo de siempre”, insistió.

“Yo imagino que los estadísticos se guardarán los números, que la distancia con Colo Colo y todo… se acabó eso, creo. pero la U tiene que buscar el cupo de la Libertadores, es poquito lo de la Sudamericana”, remató.

En síntesis

El periodista Romai Ugarte criticó a los críticos de la U, llamándolos “periodismo talibán”.

Universidad de Chile ganó 2 a 0 a Everton de Viña del Mar, volviendo al triunfo tras tres derrotas consecutivas.

Ugarte disparó contra el DT de Everton, Torrente, por la falta de carácter de los “Ruleteros” en el Santa Laura.