Universidad de Chile cayó en un polémico (por decir poco) partido frente a Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana. Los Azules se inclinaron por la cuenta mínima ante los trasandinos en un encuentro que muchos en el país están catalogando hoy como un verdadero robo.

Hubo al menos tres jugadas que marcaron el rumbo del partido inclinando la balanza a favor del ‘Granate’. Es por dicha razón que la hinchada del ‘Romántico Viajero’ está en llamas, recordando aquella fatídica semifinal de Copa Libertadores en 1996 contra River Plate.

BOLAVIP dialogó sobre esto y más con Romai Ugarte, quien a pesar de reconocer el bajo nivel que exhibió el cuadro de Gustavo Álvarez, cree que el partido fue condicionado por el mal arbitraje del juez venezolano Alexis Herrera.

Romai Ugarte analiza la polémica derrota de U. de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana

“Jugadas clave como la no expulsión del jugador que le pegó ese planchazo a Javier Altamirano y la mano que no se cobra en la jugada del gol, porque tiene incidencia en el gol… no sé por qué no lo cobró el árbitro nomás. El árbitro marcó diferencias sin dudas”, comenzó disparando el periodista.

Sin embargo, se mostró consciente de que a los Azules carecieron de buen nivel frente a Lanús: “Le faltó tener una mejor defensa porque en Santiago, la jugada que se llevan a Zaldivia, la parte defensiva que era clave no funcionó”.

Romai Ugarte se sumó a las críticas por el arbitraje impartido este jueves en el duelo de U. de Chile por Copa Sudamericana.

Finalmente, asegura que el impresentable arbitraje de Herrera y lo que le pasó a la U en tierras argentinas: “Se veía venir… yo creo que la U hizo una buena copa internacional, el campeonato local donde todavía tiene chance hacer el Chile 2 para ir nuevamente a Libertadores”.

En Síntesis

