Universidad de Chile tendrá que tomar una importante determinación en el mercado de fichajes. ¿Cuál? El elenco estudiantil deberá dilucidar qué figuras se mantendrán en el plantel profesional tras concluir sus respectivos préstamos.

Sobre dicho punto, hay importante materia de debate: son 14 jugadores que finalizan sus cesiones a lo largo del país. Ante ello, Romai Ugarte tiene la película clara.

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista llamó a tener en consideración a tan solo tres nombres: Bianneider Tamayo, Agustín Arce y Renato Cordero. Al resto no los tomaría en cuenta.

“Los demás, para la casa. Ya tuvieron su oportunidad que vayan a buscar club, sus representantes que se muevan, porque en el CDA no hay chance”, comenzó indicando.

Luego, continuó argumentando: “Bianneider Tamayo fue titular en Unión Española y ha demostrado, ya lo compró la U. Agustín Arce es patrimonio y Renato Cordero también”.

Romai Ugarte pidió la vuelta de tres jugadores a préstamo de Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

¿Un espacio en Universidad de Chile?

Eso sí, el comunicador descartó que alguno de los tres mencionados esté listo para utilizar un puesto en el equipo titular de los azules. Para él, hay que incorporar calidad al plantel.

“Ninguno. Pero hay que hacer club, hay que hacer equipo. Yo creo que la U se va a reforzar con otros jugadores, pero ellos ya hicieron su pasantía“, concluyó el periodista.

En síntesis: