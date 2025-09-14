Universidad de Chile necesitó todo el apoyo posible para la Supercopa contra Colo Colo. Así lo demostró un jugador que salió a préstamo desde el conjunto laico a mediados de 2025.

Con el afán de animar a sus queridos compañeros en la definición ante el archirrival, acudió al reducto de Independencia y estuvo junto a los azules que no fueron citados para este partido.

¿De quién hablamos? Ese es el caso de Bianneider Tamayo. El actual defensor de Unión Española no titubeó a la hora de alentar al club dueño de su pase. Presenció el duelo desde las graderías.

Es que tras concluir su cesión en el elenco hispano, deberá volver a Universidad de Chile para intentar ganarse un puesto en la temporada 2026. Tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2027.

¿Le entregó suerte a los universitarios? Claro que sí: vencieron 3-0 al archienemigo y se coronaron monarcas por primera vez en la presente campaña. Un golpe de ánimo para los próximos desafíos.

Bianneider Tamayo estuvo junto a los jugadores de Universidad de Chile en la Supercopa. (Foto: BOLAVIP)

Los números de Bianneider Tamayo tras salir de Universidad de Chile

Durante su préstamo en Union Española, el zaguero central venezolano de 20 años ha disputado un total de 10 enfrentamientos. En ellos, no logró aportar goles ni asistencias.

Un desafío antes de volver a los azules: salvarse del descenso junto a los hispanos. Marchan en la decimoquinta posición con 17 unidades y quedan siete fechas por jugarse.