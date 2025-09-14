Colo Colo y Universidad de Chile están protagonizando un intenso duelo por la Supercopa, disputado en un Estadio Santa Laura-SEK con baja afluencia de hinchas producto de la insólita medida de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En lo futbolístico, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez fue quien mostró mayor ambición en los primeros pasajes del partido, generando varias ocasiones claras para abrir el marcador. Sin embargo, la falta de precisión de los delanteros azules y la seguridad de Fernando de Paul evitaron que los universitarios se pusieran en ventaja de inmediato.

La insistencia tendría premio a los 18 minutos, cuando Matías Sepúlveda se despachó un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al portero albo y desató la alegría del reducido grupo de hinchas azules presentes en Independencia.

Matías Sepúlveda se roba las miradas en la primera mitad

Más allá del gol, uno de los jugadores que más llamó la atención en la primera mitad fue el Tucu, quien se adueñó de su sector de la cancha y complicó en más de una ocasión a Mauricio Isla con su despliegue ofensivo.

La actuación del ex Audax Italiano no pasó desapercibida entre los simpatizantes azules, quienes recordaron los momentos de irregularidad que vivió el polifuncional jugador cuando se frustró su traspaso al Vitória de Brasil, hecho que incluso le costó perder protagonismo frente a Felipe Salomoni.

Sepúlveda está siendo una de las figuras de la U en el triunfo parcial ante Colo Colo | FOTO: Javier Torres/Photosport

Ahora, Gustavo Álvarez y la U esperan que con este gol Sepúlveda pueda tener su renacer futbolístico y convertirse en una pieza clave, no solo en lo que resta del Superclásico por la Supercopa, sino también en la trascendental llave de cuartos de final ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Los comentarios de los hinchas de la U sobre Matías Sepúlveda: