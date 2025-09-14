Independiente de Avellaneda atraviesa un complejo momento tanto en lo deportivo como en lo dirigencial. La eliminación de la Copa Sudamericana, tras el fallo de la Conmebol por los graves incidentes ocurridos en pleno partido frente a Universidad de Chile, dejó un fuerte golpe anímico que aún pesa en el “Rojo”.

Como si no fuera suficiente, el equipo cayó en el torneo local ante Banfield, lo que derivó en la renuncia del técnico Julio Vaccari.

Independiente en crisis: hinchas recuerdan el duelo con la U y reclaman con todo

Tras el encuentro, la paciencia de los fanáticos se agotó y se desató un fuerte reclamo contra la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, lo que obligó a la intervención de la seguridad.

Las imágenes rápidamente circularon por redes sociales y no pasaron desapercibidas para los hinchas del Romántico Viajero.

La tensión explotó en Avellaneda | FOTO: Fotobaires/Photosport

Los azules recordaron la falta de resguardo en la tribuna Pavoni Alta durante el duelo copero y dejaron irónicas frases como: “Se acordaron de pagar seguridad”, “Son un club meme” y “Oye, pero genuinamente los destruimos”.

