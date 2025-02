Un solitario gol a comienzos del partido anotado por Nicolás Guerra, bastó para que Universidad de Chile se quedase con el triunfo por la cuenta mínima ante Unión La Calera, en duelo válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

Al menos, los puntos fueron para la escuadra que dirige Gustavo Álvarez, quien de todos modos, tiene por delante otra importante tarea que va más allá de prepararse para las diferentes competencias que tendrán por delante.

Y ese drama va de la mano del minutaje sub 21 y sub 20 que hay que cumplir en el certamen, 1.890 que correspondan al 70% del total de todo el campeonato y es algo, que la U ha sabido sacar adelante en las competencias de años anteriores, puntualmente con la titularidad de Marcelo Morales, uno que ya no está.

Ahora, eso dista mucho y la idea, es evitar un dolor de cabeza que puede complicar al equipo, acorde como se vaya desarrollando el torneo.

¿Qué debe hacer Gustavo Álvarez?

Muchos críticos se preocupan de armar el equipo, analizarlo y todo lo que conlleva, sin perspectiva de futuro y las reglas que hay que cumplir. A la segunda fecha, la U tan solo ha sumado 82′ minutos de lo requerido.

Ayudado, por los 63′ minutos de la primera jornada que coincidió con el Sudamericano Sub 20, pero que ahora para el duelo ante los cementeros no fue así y por si fuera poco, no se sumó nada en aquella arista en la noche dominical.

Lucas Assadi, fue el único quien estuvo en el banco y no vio acción en el compromiso, entonces hay que evitar el drama y se supone, que Gustavo Álvarez va mirando aquella situación. Por el bien de la U y de los hinchas, que se solucione.

La gran esperanza puede y debe ser Ignacio Vásquez, quien cuando le corresponda jugar, sumará el doble de minutaje de lo que vaya a estar en cancha, pero para eso tendrá que ganarse un espacio al menos, entre los citados. De todos modos, se ve como una luz de esperanza.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El próximo domingo 2 de marzo de 18 horas, Universidad de Chile tendrá su tercer partido en el Campeonato Nacional de Primera División cuando visite a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador.