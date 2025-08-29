En esta jornada, la ANFP dio a conocer su programación para lo que será la 23° fecha de la Liga de Primera, la cuál está estipulada para el fin de semana del 12 de septiembre, luego de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Pero esta fecha contará con dos partidos que no se disputarán durante aquel fin de semana, debido a lo que será la programación del duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo por la Supercopa del fútbol chileno, para el 14 de septiembre.

Por esto, desde la ANFP de igual forma programaron los partidos de ambos equipos correspondientes por la 23° fecha, en la que Universidad de Chile se tiene que enfrentar como visitante a Deportes La Serena.

La Serena vs. U. de Chile: día y hora para el partido

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad de Chile por la 23° fecha del fútbol chileno se disputará el domingo 28 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Programado el duelo entre ‘Granates’ y ‘Azules’ | Foto: Photosport

En la U pueden vivir una semana muy ajetreada antes de este compromiso, en la que en caso de avanzar a la próxima fase de la Copa Sudamericana, los ‘Azules’ podrían venir de su duelo de vuelta ante Alianza Lima, el que está pactado para el 25 de septiembre.