Universidad de Chile mantiene en vilo la continuidad de Rodrigo Contreras. A poco del cierre de la temporada, la directiva laica no ha entregado señales sobre la estadía del jugador en la institución.

Es que el cuadro azul debe responder a una importante incógnita: ¿comprará o no el pase del delantero? Su préstamo desde Deportes Antofagasta concluye en diciembre de 2025.

Si los azules quieren quedarse con él, deberán abonar 1.450.000 dólares por el 70% de su carta. Sin embargo, según información recabada por BOLAVIP Chile, aún no hubo acercamiento entre las partes.

Eso sí, habrá que esperar ante un posible giro en la historia. La escuadra universitaria tiene hasta 10 después de su último partido oficial para responder a la opción de compra que tiene sobre el oriundo de Tucumán.

Con dicho plazo límite, Universidad de Chile deberá comenzar a sacar conclusiones. Cabe destacar que no es el único atacante del club que está cedido y puede ser adquirido al cierre de la campaña.

Los estudiantiles también deben definir la posible compra del pase de Lucas Di Yorio. En dicho caso, el elenco chileno deberá negociar con Athletico Paranaense: todo indica que seguirá vistiendo la camiseta azul.

Universidad de Chile tiene plazo límite para ejercer la opción de compra sobre Rodrigo Contreras.

Los números de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el zurdo ha disputado un total de 35 encuentros. En ellos, ha logrado anotar en nueve ocasiones y aportar con dos asistencias: no ha logrado convertirse en una figura estelar.