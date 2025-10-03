Universidad de Chile se alista para, nuevamente, presentarse ante la CONMEBOL. ¿La razón? El cuadro azul apelará al castigo que recibió por los lamentables hechos de violencia contra Independiente de Avellaneda.

Luego de que la entidad decidiera suspender a los laicos con 14 partidos sin público (siete de visita y siete de local), se reveló cuándo la institución chilena podrá excusarse por lo sucedido en Copa Sudamericana.

Según detalló el programa De La Cuna al Infierno, ambos clubes ya fueron notificados de la fecha en la que tendrán que presentarse vía telemática para entregar sus descargos.

El medio citado aludió a que tal reunión será el martes 7 de octubre desde las 10:00 horas. ¿Las delegaciones deberán viajar hasta Paraguay? Negativo: la exposición de argumentos será a través de Zoom.

De esta manera, los equipos sancionados tendrán la misión de convencer a los jueces pertinentes y rebajar sus castigos. Cabe destacar que los elencos también recibieron una pena económica.

Universidad de Chile tiene fecha para presentarse ante la CONMEBOL para apelar a su castigo vigente. (Créditos: Getty)

Punto en contra de Universidad de Chile

Si bien los azules apelarán a las condenas recibidas, hay algo que les juega en contra: las denuncias emitidas por Alianza Lima tras la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana.

Dichas consignas fueron recibidas por CONMEBOL, que inició un sumario contra Universidad de Chile para determinar eventuales nuevas sanciones. Un calvario para el elenco estudiantil.