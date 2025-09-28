Universidad de Chile se alista para visitar a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera. El elenco laico tendrá que conseguir una victoria para seguir soñando con el título.

Sin embargo, para este compromiso en el Estadio La Portada, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez no contará con dos figuras. Las lesiones azotaron al conjunto azul en la previa.

Uno de los afectados, Marcelo Díaz. Tras quedar fuera en la victoria ante Alianza Lima, el volante y capitán estudiantil se perdió el enfrentamiento ante los granates en el norte del país. ¿La razón? Un desgarro.

En dicha línea, Universidad de Chile confirmó a otro lesionado: Matías Sepúlveda. Luego de salir con molestias en el último partido, el zurdo también fue diagnosticado con un problema físico.

“Desgarro muscular isquiotibial. En rehabilitación“, fue lo señalado por el propio club a través de su parte médico.

Cabe destacar que a dicha pareja de jugadores, hay que sumarle otros dos nombres que quedaron fuera por suspensiones. ¿Quiénes son? Charles Aránguiz y Franco Calderón.

Matías Sepúlveda se desgarró y es baja en Universidad de Chile ante Deportes La Serena. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile contra Deportes La Serena

El compromiso entre azules y granates, válido por la fecha 23 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 28 de septiembre. Será desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada.