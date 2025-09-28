Universidad de Chile vive hoy en día de un gran momento en el ámbito internacional, en el que los ‘Azules’ hace unos días lograron meterse a la ronda de los cuatro mejores en la Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima por 2-1.

Ahora el equipo de Gustavo Álvarez deberá enfrentarse en semifinales ante Lanús de Argentina, en donde el ‘Romántico Viajero’ buscará seguir haciendo historia y llegar a la final de la otra mitad de la gloría.

Los duelos ante el conjunto argentino ya están con su programación confirmada, en la que el partido de ida fue programado para el 23 de octubre a las 19:00 horas en Santiago y la vuelta para el 30 de octubre a las 19:00 horas en Argentina.

Esta programación, ya le genera un importante problema a la Universidad de Chile y que lo involucra a su participación en el torneo chileno, en la que entre el duelo de ida y vuelta ante los argentinos, tiene el Clásico Universitario ante la Univerisdad Católica.

Cuando se pensaba en una primera instancia que este duelo podía ser suspendido, en las últimas horas se ha dado a conocer de que el duelo cumpliría con los plazos y debería jugarse el domingo 26 de octubre en el Claro Arena, algo que sin duda complica a la U.

La U y un nuevo cruce con la ANFP | Foto: Photosport

Milad le pega un duro portazo a la U

En las últimas horas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad conversó con la prensa y fue consultado respecto a esta situación, en la que le pegó un feroz portazo a las ilusiones de la Universidad de Chile ante una posible postergación de este duelo.

“Las normas son claras: si llegas a semifinales puedes pedir la suspensión de tu partido en el torneo local, pero solo si es 72 horas antes del otro partido de Conmebol. Los plazos están bien agendados”, declaró.

Sin duda que las próximas semanas serán de mucha intriga respecto a esta situación, en la que todo pareciera indicar que un nuevo tira y afloja se podría dar entre la ANFP y la Universidad de Chile por la programación del fútbol chileno.