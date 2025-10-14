Universidad de Chile tiene un objetivo: suspender el Clásico Universitario ante Universidad Católica. ¿La razón? La participación de los azules en las semifinales de Copa Sudamericana.

El conjunto azul afrontará sus duelos ante Lanús el 23 y 30 de octubre, por lo que quiere aplazar su partido ante la UC (domingo 26 del mismo mes). Para Michael Clark, no hay que buscar más motivos para reprogramar el encuentro.

Luego de vencer a Palestino, el presidente de la U conversó con la prensa y fue consultado sobre el enfrentamiento ante el elenco precordillerano. Fue tajante: le habló fuerte y claro a la ANFP.

“Es muy importante. Si uno mira el fixture, la U está jugando siempre cada tres partidos. Lamentablemente, en el fútbol chileno, no es tan usual que los equipos disputen el paso a la final de la Copa Sudamericana“, lanzó.

En dicha línea, agregó: “A mí, la verdad, me sorprende que haya poca disposición a ayudar a un equipo. Este año se han suspendido partidos por amistosos, por estadios, por razones realmente increíbles”.

“Me cuesta mucho entender que no se pueda suspender un partido para ayudar a un equipo. Me cuesta entender por qué no hay una voluntad para que esto pueda suceder”, destacó.

Michael Clark pidió una ayuda para Universidad de Chile: instó a suspender el clásico ante la UC. (Photosport)

¿Se juega entre Universidad de Chile y Universidad Católica?

Finalmente, ante la pregunta sobre si existen reales posibilidades de aplazar el Clásico Universitario, el timonel de Azul Azul dejó la puerta abierta. Tiene optimismo en que llegará a buen puerto.

“Estamos conversando con ellos y yo estoy esperanzado en que pueda llegar a acuerdo“, concluyó el presidente de Universidad de Chile desde el Estadio Municipal de La Cisterna.