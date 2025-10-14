Universidad de Chile atraviesa un momento de estabilidad institucional y deportiva bajo la conducción del argentino Gustavo Álvarez, y desde la dirigencia de Azul Azul ya comenzaron a planificar la próxima temporada

Con el objetivo de sostener la base del plantel que ha sido protagonista en la Liga de Primera y la Copa Sudamericana, la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo comienza a cerrar acuerdos claves para asegurar la continuidad de figuras importantes.

La U, de esta forma, avanza con pasos firmes para consolidar su proyecto de largo plazo.

Fabián Hormazábal e Israel Poblete seguirán ligados a la U

En conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Mayo detalló los movimientos recientes y valoró la renovación de dos referentes que seguirán vistiendo la camiseta azul: Fabián Hormazábal e Israel Poblete.

“Estamos contentos con renovar con Fabián, ha demostrado lo que es, lo que ha crecido en el club y la Selección. Es un jugador multifacético con muchas posibilidades y una tremenda persona”, señaló el ingeniero comercial.

Además, Mayo agregó que “tenemos que mantener piezas claves, entonces la renovación de Fabián, de Poblete y lo de la compra del pase de Altamirano, son importantes. Son pilares fundamentales”

En la U celebran la renovación de ambos futbolistas | FOTO: Javier Torres/Photosport

Por último, el dirigente azul recalcó que quieren evitar las improvisaciones que afectaron en otros años. “El trabajo de la gerencia deportiva es continuo, con el periodismo se habla cuando finaliza, pero se trabaja todo el año para anticiparnos al plantel de 2026″, sentenció.

¿Cuál será el próximo partido de Universidad de Chile?

Universidad de Chile tendrá que recibir a Lanús en el Estadio Nacional el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile.