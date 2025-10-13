Universidad de Chile llega con buenas sensaciones tras su reciente actuación ante Palestino en la Liga de Primera 2025 y con la ilusión de avanzar en la Copa Sudamericana, donde el equipo enfrentará a Lanús en las semifinales.

Lo cierto es que el equipo laico enfrenta instancias decisivas que no se dan todos los años para los clubes chilenos. Sin embargo, el calendario de partidos ha generado polémica y preocupación al interior de la U.

Incluso, el cuadro estudiantil deberá enfrentar el Clásico Universitario ante la UC en medio de la llave ante el Granate, lo que obliga a Gustavo Álvarez a tomar decisiones importantes sobre la formación para ambos compromisos.

La U tendrá un duro fixture de aquí en adelante | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Michael Clark y el apretado fixture de la U: ¿recibirá ayuda de la ANFP?

En este escenario, el presidente azul, Michael Clark, no escondió su molestia y cuestionó la falta de disposición de las autoridades del fútbol chileno para facilitar la participación de los equipos en instancias internacionales.

Según el dirigente, la U ha sido perjudicada por la frecuencia de partidos y los cambios de fechas que complican la preparación del plantel.

“Yo creo que es muy importante. Yo la verdad creo que es uno mira el fixture, la U está jugando siempre, cada tres partidos”, comenzó diciendo el ingeniero comercial.

Agregando que “lamentablemente, esto del fútbol chileno no es tan usual que los equipos disputen el paso a una final de una copa sudamericana. Y a mí la verdad me sorprende que haya poca disposición a ayudar a un equipo. La verdad es que este año se han suspendido partidos por amistosos, se han suspendido partidos porque no hay estadios, se han suspendido partidos por razones realmente increíbles”.

“Está pegado al reglamento, pero este año se han suspendido partidos por cualquier cosa, por amistosos. Entonces la verdad es que a mí me cuesta entender que de nuevo, que un equipo que pueda jugar una llave para pasar a la final, que no pasa siempre, que pasa muy poco, y no haya disposición para ayudar a ese equipo. Y quizás por eso el fútbol chileno está como está”, sentenció el mandamás del Romántico Viajero.