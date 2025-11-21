La Universidad de Chile atraviesa un momento clave en su temporada, peleando puestos de avanzada en la Liga de Primera 2025 y buscando quedarse con el cupo Chile 2 para clasificar a la fase de grupos a la Copa Libertadores 2026.

En paralelo al rendimiento deportivo, el club también ha debido enfrentar semanas movidas en el plano institucional, luego de que Michael Clark, presidente de Azul Azul, volviera al centro de la conversación pública.

Su nombre se instaló nuevamente en la agenda tras conocerse la sanción aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual lo castigó con una multa superior a 2 mil millones de pesos y quedó inhabilitado durante 5 años para ejercer cargos directivos en entidades reguladas por la Ley 3538.

En los últimos días, Michael Clark está en el ojo de la polémica | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Esta situación generó repercusiones inmediatas y abrió interrogantes sobre la continuidad del Ingeniero Comercial al mando de la concesionaria que maneja los hilos de la institución universitaria.

A Gustavo Álvarez le consultan por el caso Michael Clark

En medio de ese panorama, todas las miradas se trasladaron al Centro Deportivo Azul para conocer la postura del cuerpo técnico liderado por Gustavo Álvarez.

Consultado por el ruido generado alrededor del máximo directivo de Azul Azul, el entrenador de la U mantuvo su línea: enfoque pleno en el juego y distancia total de los conflictos dirigenciales.

“Ese es un tema que excede lo deportivo y mi radio de acción”, partió diciendo el ex DT de Huachipato.

“Nosotros junto a los futbolistas y el staff nos mantenemos aislado de ese tema. Siempre digo que está el círculo de la influencia y de la preocupación, esa cosa no están dentro de nuestra influencia y no podemos cambiar nada. No me provoca nada extra a estar enfocado 100% del partido”, agregó.

“El círculo de influencia es lo que podemos modificar con nuestras tareas diarias y fuera de eso está el círculo de preocupación que son cosas que no puedes actuar sobre ellas”, concluyó.