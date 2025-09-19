Universidad de Chile logró una igualdad sin tantos en su primer partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, la que dejó con gusto a poco al equipo de Gustavo Álvarez.

Después de este duelo, el volante uruguayo Sebastián Rodríguez habló con la prensa en zona mixta y dejó sus sensaciones de lo que fue este partido, en la que a pesar del resultado, quedó feliz por lo que fue su participación para el equipo.

“Me sentí muy bien, creo que ha sido mi mejor partido desde que llegué a la U, también es verdad que recién ahora cumplí un mes donde pude entrenar mejor un par de semanas largas, que antes estábamos jugando cada tres días, entonces eso hizo que conozca mejor a los compañeros y que los compañeros también me conozcan un poco más a mí”, partió señalando Rodríguez.

Sobre lo que fue el encuentro, el ‘Bigote’ profundizó en lo que fue lo complicado de este partido, en la que sabe que Alianza Lima es un rival que posee de grandes armas y que se terminó dando un duelo muy parejo, en donde esperan poder inclinar la llave a su favor en Coquimbo.

Rodríguez ya planifica la vuelta | Foto: Getty Images

“Alianza hizo un gran partido, estamos en cuartos de final, por algo ellos llegaron hasta acá, igual que nosotros, y fue un clásico partido de copa, para nosotros lo importante era dejar el arco en cero y después ir a buscar la victoria, cosa que no pudimos, pero bueno, nos vamos con la llave abierta y para resolverlo allá en casa”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez volvió a hacer hincapié en lo que será el partido de vuelta, en la que saben que no podrán contar con su gente, ni con el Estadio Nacional, pero que a pesar de esto, deben saber buscar la forma para conseguir la clasificación en casa.

“Es algo que lo vamos a sentir porque nuestra gente se hace muy fuerte y nos apoya mucho, pero bueno, sabemos que también van a estar ahí alentando del otro lado de la tele o donde se puedan acercar y bueno, vamos a tener que pasar, salir a ganar.Vamos a intentar allá en Chile, en nuestra casa, cerrar la llave y poder pasar”, cerró.