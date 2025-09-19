Universidad de Chile tuvo en las últimas horas su importante duelo por los cuartos de final ida por la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Perú, en donde los ‘Azules’ igualaron sin tantos ante el conjunto peruano.

En la U quedó mucha desazón tras lo que fue este resultado, en la que sienten que con el contexto que se dio dentro de este, con la expulsión de Carlos Zambrano, podían quedarse con la victoria.

Tras lo que fue este partido, en la Universidad de Chile se encendieron al máximo las alarmas y todo esto tras la posible lesión de una de sus importantes figuras, lo que sin duda sería un duro mazazo para el plantel.

Álvarez enciende las alarmas por Marcelo Díaz

En conferencia de prensa, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez conversó con los medios y señaló que el volante azul, Marcelo Díaz dejó el campo de juego en el entre tiempo por una molestía, que enciende alarmas.

. Díaz preocupa con todo en la U | Foto: Photosport

“Los cambios son Marcelo Díaz, por una carga muscular y entra Sebastián Rodríguez”, declaró Álvarez.

Ante este problema del ‘Carepato’, las próximas horas serían cruciales para lo que podría ser su situación, en la que el equipo médico de la Universidad de Chile seguirá con extrema atención su evolución y cruzan los dedos para que no sea algo grave.

La situación de Díaz sin duda que puede ser un importante dolor de cabeza para Gustavo Álvarez, pensando en que la U no posee hoy muchas variantes en el mediocampo, tras la ausencia de Flavio Moya en la Selección Chilena sub 20 y el proceso de recuperación que lleva hasta día de hoy Israel Poblete por su lesión.