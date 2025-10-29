Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y ello bien lo sabe una recordada figura internacional. Fue campeón con el club y terminó saliendo por culpa de Sebastián Beccacece.

¿De quién hablamos? De un volante uruguayo que alzó tres títulos en la institución entre 2014 y 2016. Su nombre: Mathías Corujo. A nueve años de su partida, sigue pensando en que no fue lo mejor para su carrera.

Así lo confesó en conversación con El Espectador Deportes, explicando por qué tomó la decisión y cómo impactó el conjunto azul en su vida. Quedó enamorado para siempre de la institución.

“A nivel títulos, Colo Colo saca una diferencia, pero la U de Chile es un club inmensamente grande. Su gente es una locura. No lo digo para quedar bien”, comenzó señalando.

En dicha línea, el charrúa agregó: “La gente acompaña, te hace sentir espectacular, llena la cancha, es totalmente pasional. Es una cosa de locos. Yo me arrepiento hasta el día de hoy de haberme ido”.

Mathías Corujo se enamoró de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La razón de su salida de Universidad de Chile

Finalmente, destacó el motivo que lo llevó a despedirse de la escuadra universitaria. Si bien no se llevaba mal con el DT de turno, sí hubo roces entre ellos en el camarín.

“Mi relación con (Sebastián) Beccacece era buena, pero había tenido un par de cruces (…) Él me abrió la mentalidad para trasladar las ideas que tengo como entrenador, me hizo ver el fútbol de otra manera”, rememoró.

“Le agradezco mucho, pero a nivel personal era otra cosa y ahí no compartía muchas cosas con él. Si él se quedaba, era uno u otro y yo busqué la alternativa para irme”, cerró.