Colo Colo tiene formación confirmada para medirse ante Audax Italiano por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025. El conjunto de Macul está obligado a conseguir un triunfo en casa.

¿Por qué? Si quiere soñar con la clasificación a Copa Sudamericana, tendrá que derrotar al rival de turno y gozar de una caída de Cobresal ante Ñublense. De dicha manera, conseguirá boletos para el certamen continental.

Para ello, Fernando Ortiz sorprendió con su propuesta: confirmó un once inicial lleno de sorpresas para recibir al elenco de La Florida. El DT argentino tiró toda la carne a la parrilla debido al deseo internacional.

Además de la inclusión de Jonathan Villagra como lateral derecho, el entrenador asombró con la estelaridad de Alan Saldivia (que vuelve de una lesión) y la de Cristián Riquelme.

Novedades con la que Colo Colo intentará cerrar la temporada de la mejor manera. Por el momento, el cuadro albo marcha en la octava posición del torneo local con 44 puntos.

Fernando Ortiz se la jugó en Colo Colo: necesita la victoria ante Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

La formación de Colo Colo ante Audax Italiano

El once de Colo Colo será con: Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Alan Saldivia, Emiliano Amor, Cristián Riquelme; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández.

Dicho duelo entre albos y audinos, válido por la fecha 30 de la Liga de Primera, está pactado para este domingo 7 de diciembre. Se jugará desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

En resumen: