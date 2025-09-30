Universidad de Chile vuelve a lamentarse por Matías Sepúlveda. Desafortunadamente para él y para el cuerpo técnico, el volante se desgarró en el empate 1-1 ante Deportes La Serena por la Liga de Primera 2025.

Una situación que no pasó desapercibida en el club: es segunda vez que atraviesa este tipo de complicaciones en un corto período. ¿Qué le pasa al zurdo? Vive un drama a nivel físico.

Según reveló Marcelo Díaz en los micrófonos de TNT Sports, el carrilero izquierdo ha tenido que lidiar con una compleja lesión en su columna. Esta lo ha perjudicado a nivel muscular.

“Está comenzando su proceso de rehabilitación después de sufrir este desgarro. A mi me decían que él tiene una hernia discal que hace que los movimientos, como hay una molestia, se vayan para un lado junto a la carga física“, señaló.

En dicha línea, el periodista agregó: “Entonces, eso lo está complicando a Matías Sepúlveda, que ha tenido dos desgarros en un mes y medio, dos meses. Esa es la complicación que lo tiene fuera”.

“Obviamente va a ser tratado y esperan que llegue bien para el 19 de octubre o un poco antes, cuando la U juegue con Palestino y vengan los partidos contra Lanús (por Copa Sudamericana)”, concluyó.

Matías Sepúlveda ha tenido que lidiar con las lesiones en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el mediocampista ha disputado un total de 35 encuentros con el conjunto azul. En ellos, ha logrado anotar en cuatro oportunidades y asistir en siete.